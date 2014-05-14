У Каннах український павільйон прикрасили символікою Майдану та говорять про єдність України

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Стрічка, що відкриває фестиваль, ”Грейс, принцеса Монако” є доволі промовистим натяком на українські події. Вона - про спробу анексії князівства Монако Францією і про варіанти розв`язання політичної кризи. В головних ролях у стрічці: Грейс Келлі - Ніколь Кідман, її чоловіка, князя Реньє, зіграв Тім Рот.

”Я стурбований подіями в Україні. Слідкую за ними, але способів розв`язання поки не бачу”, - сказав Тім Рот.

Про Україну в Каннах говорять і справді багато. До українського павільйону навідуються і українські туристи, і французькі критики, і співробітники апарату Канського фестивалю і всі, як один, говорять про підтримку єдності нашої країни.

В українському павільйоні вже з`явилася копія Майданівської ялинки. Сам павільйон прикрасили майданівськими шоломами, жилетами ”преса” на честь усіх журналістів, які постраждали впродовж цієї зими. Програма українського павільйону теж відповідна - 19 травня до Канн завітає Сергій Лозниця, його документальну стрічку ”Майдан” на Рив’єрі побачать 21 травня.

Як вже раніше повідомлялося, у Франції покажуть одразу вісім українських фільмів.