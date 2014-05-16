У міськраді Маріуполя стверджують, що ціни на продукти залишаються стабільними

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольської міськради з посиланням на заступника мера Андрія Каргіна.

За його словами, станом на 15 травня в Маріуполі «цінова ситуація залишається стабільною, банківські установи, включаючи відділення «ПриватБанку», працюють у штатному режимі».Читайте такожЧерез дії терористів Донецьк може залишитись без продуктів

Каргін зазначив, що з постачаннями продуктів харчування проблем у Маріуполі немає, «оскільки блокпости на в'їздах у місто проявляють лояльність до машин з продовольством – це стосується як автомобілів торгових мереж, так і транспорту фермерів з довколишніх районів Донецької і Запорізької областей».