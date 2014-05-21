Кабмін просять скасувати повторну реєстрацію європейських ліків

В Держліків вважають, що це скоротить кількість схожих процедур. «Це дозволить виключити дублювання в проведенні процедур експертної оцінки та випробувань з боку держави», - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

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У Держліків уточнили, що вже розроблено проект постанови Кабміну про внесення відповідних змін до Порядку державної реєстрації лікарських засобів.

«Прийняття даного проекту дозволить значно прискорити надходження на фармацевтичний ринок України інноваційних лікарських засобів, якість, безпека та ефективність яких підтверджена європейськими експертами і які вже використовуються пацієнтами 27 країн Євросоюзу», - зазначили в Держліків.

Як повідомляв УНІАН, Міліція неодноразово виступала з ініціативою скасувати реєстрацію європейських ліків, направивши відповідні пропозиції до Міністерства охорони здоров'я і уряду. Крім того, у відомстві заявляли про необхідність спростити процедуру реєстрації препаратів, вироблених в США.