1+1 Медіа вимагає від керівників соцмереж заблокувати групи, які загрожують нацбезпеці

Група компаній 1+1 Медіа звернулася до керівників офісів соціальних мереж Facebook, Twitter, Однокласники, ВКонтакте, а також до Секретаря РНБО стосовно фактів постійного поширення в соціальних мережах закликів до порушення територіальної цілісності України, сепаратизму і тероризму на території самопроголошених всупереч Конституції України Донецької та Луганської «народних республік», які створюють істотні загрози національній безпеці України.Читайте такожГрупа 1+1 медіа відмовляється від показу контенту, що вихваляє спецпризначенців та збройні сили РФ

1+1 Медіа в своєму зверненні закликає керівників офісів соціальних мереж вжити заходів з блокування груп та сторінок, які системно допускають відкриті заклики до сепаратизму, тероризму та схвалення дій протизаконних збройних формувань сепаратистів та інших військових спецпідрозділів, що ведуть військові дії проти легальних українських спецпідрозділів та Національної гвардії на території самопроголошених Донецької та Луганської «народних республік»; заклики до екстремістської діяльності всупереч як українському, так і міжнародному законодавству; опублікування списків громадян з фотографіями, адресами, номерами телефонів із закликами до вчинення над ними «самосуду» та насилля; розпалювання міжнаціональної ворожнечі, висловлювання дискримінаційного характеру за ознаками національності, громадянства, політичних уподобань; оприлюднення інформації, що не відповідає дійсності та направлена на маніпулювання свідомістю громадян. Перелік основних таких груп в соціальних мережах додані до звернення.

«Ми не виступаємо проти свободи слова та вільного висловлення своїх думок і не підтримуємо введення державної цензури. Ми розуміємо як це, бо саме канали нашої медіа-групи відключила самопроголошена влада Донецької та Луганської «народних республік». Ми розуміємо, що на даний час нормативне регулювання порядку створення, використання чи закриття доступу до таких інтернет-ресурсів в Україні відсутнє. Ми впевнені, що подібні проблеми у демократичній країні цілком можуть вирішуватись за допомогою механізмів саморегулювання. Тим більше, що діяльність подібних груп не тільки суперечить законодавству, але й грубо порушує умови та правила самих соціальних мереж,» - йдеться у зверненні 1+1 Медіа.Читайте такожГрупа 1+1 медіа зняла з показу 15 серіалів, які вихваляють збройні сили РФ

У зверненні до Ради національної безпеки та оборони 1+1 Медіа пропонує створити робочу групу, яка об’єднає спеціалістів в галузі інформаційної безпеки, для розробки загального плану дій щодо боротьби з інформаційними проявами сепаратизму, тероризму, що поширюються через соціальні мережі. А також у разі доцільності розробити законодавчий процес врегулювання даної проблеми та визначити державні органи, які мають фіксувати подібні порушення.

Зі свого боку 1+1 Медіа висловлює готовність взяти активну участь в опрацюванні зазначених питань в складі робочої групи.