У справі про вбивство лікаря Анушкіна є свідок

Прокуратура Дарницького району Києва порушила кримінальну справу за фактом вбивства головного лікаря санепідемслужби на залізничному транспорті Василя Анушкіна (ст.115 «навмисне вбивство» Кримінального кодексу України).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва. Створено слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин цієї події.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, невідомий здійснив два постріли у В.Анушкіна, коли той виходив з автомобіля. За попередніми даними, постріли було зроблено з пістолета «браунінг».

За словами співрозмовника агентства, в автомобілі В.Анушкіна перебувала пасажирка, яка лише змогла побачити після пригоди спину чоловіка зростом приблизно 180 см, який тікав з місця пригоди.

Як стало відомо УНІАН, сьогодні близько 8.00, за словами сусідів, В.Анушкін вийшов до автомобіля хвилин за п’ять після того, як в автомобіль сіла його дружина. Як зазначають сусіди, два постріли начебто були здійснені кілером у шию жертви.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Києві у Дарницькому районі було вбито з вогнепальної зброї головного лікаря Санітарної епідеміологічної служби на залізничному транспорті Василя Анушкіна, 1949 року народження. Вбивство сталося у дворі будинку по вулиці Григоренка, 5/122.