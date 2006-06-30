Туркменбаши пропонує Україні забути про стару ціну на газ

Туркменістан запропонував Україні купувати газ по 100 дол. за тисячу кубометрів і вирішувати з Росією питання транзиту, передає Туркменістан.ру з посиланням на інформацію прес-служби МЗС Туркменістану.

Нагадаємо, 29-30 червня 2006 року в Ашхабаді перебувала українська делегація на чолі з міністром палива та енергетики Іваном ПЛАЧКОВИМ, яка провела переговори в Міністерстві нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану.

Як повідомляє сайт, у ході зустрічі обговорювалися питання погашення заборгованості української сторони за раніше поставлений туркменський природний газ у сумі 64 млн. дол. Українська сторона визнала цей борг і запевнила, що він буде виплачений у вересні цього року.

Також були розглянуті питання поставок туркменського природного газу до України. Сторони погодилися, що після підписання контракту (у грудні 2005 року – УНІАН) про поставки природного газу з Туркменістану до України в 2006 році, російський «Газпром» не видавав ліцензію на транзит газу, мотивуючи це тим, що трубопровід, який проходить територіями Узбекистану, Казахстану і Росії і яким поставляється туркменський природний газ до України, має пропускну спроможність близько 150 млн. кубометрів газу на добу. Виходячи з цих умов, даний контракт втратив силу і туркменська сторона вважає його таким, що застарів.

Під час нинішніх переговорів туркменська сторона запропонувала українській стороні укласти контракт про поставки природного газу з Туркменістану до України на четвертий квартал 2006 року за ціною 100 дол. за 1 тис. кубометрів.

Разом з тим, українській стороні було запропоновано терміново одержати ліцензію на транзит територією Росії того обсягу туркменського газу, який буде передбачений цим контрактом.

Туркменська сторона також зазначила, що готова розглянути питання про поставки газу до України в 2007 році, якщо українська сторона одержить ліцензію на його транзит і укладе відповідну технічну угоду щодо параметрів поставок.

Українська делегація погодилася з доводами туркменської сторони, і сьогодні повертається до Києва для консультацій з керівництвом України щодо ціни газу й інших умов його поставок.

Після цього переговори будуть продовжені, зазначається в повідомленні прес-служби МЗС Туркменії.

Нагадаємо, що російська сторона за контрактом, укладеним з Туркменістаном на поставку в першому півріччі 2006 років 30 млрд. кубометрів газу, на сьогодні одержала близько 24 млрд. кубометрів «блакитного палива». З урахуванням споживання газу в літній період російська сторона звернулася з проханням про отримання обсягу туркменського природного газу, що залишився, у розмірі 6 млрд. кубометрів до вересня цього року.

Довідка УНІАН. У грудні 2005 року між Україною і Туркменістаном був підписаний міжурядовий договір на поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м туркменського газу, але поставок дотепер не проводилося.

Україна заявляла про намір відновити з другого півріччя поставки туркменського газу, близько 10-12 млрд. кубометрів газу по 60 дол. за 1 тис. кубометрів.

Зобов`язання "Нафтогазу України" за поставлений до 2006 року туркменський газ станом на 5 червня становили 64,2 млн. дол. Компанія в рахунок розрахунків за газ планувала поставити до Туркменістану до вересня-жовтня труби великого діаметру на суму 59,468 млн. дол. й інше устаткування на суму 4,732 млн.