У Кіровському під завалами на шахті загинули всі 9 гірників

"Всі 9 осіб загинули. Їх тіла піднімають на поверхню", - повідомили "ОстроВу" у прес-службі прокуратури Донецької області.

Читайте такожНа Донеччині в результаті вибуху на шахті загинули 7 гірників, доля двох залишається невідомою

Сьогодні вранці повідомлялося, що в результаті аварії загинули 7 гірників, доля ще 2 залишалася невідомою.

Нагадаємо, 12 червня в 3.39 на глибині 240 м стався вибух без подальшого горіння на шахті ВАТ "Гранд - Інвест Плюс". В результаті аварії під завалами опинилися 9 гірників. По даному фактуц міліція порушила справу за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою"). Ця стаття передбачає покарання у вигляді обмеження свободи на строк до 5 років, або ув'язнення на термін до 8 років.