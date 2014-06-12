Прокуратура контролює розслідування масової загибелі гірників на шахті в Донецькій області



Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У прокуратурі нагадали, що сьогодні, 12 червня, о 6.45, в Шахтарський міськвідділ ГУ МВС в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на одній з шахт сталася аварія. За попередньою інформацією на глибині 240 метрів стався вибух газо-повітряної суміші з обвалом гірської маси. В результаті чого під завалами опинилися 9 осіб.

Зараз рятувально-пошукові роботи тривають. Проводиться провітрювання, розбір завалів і пошуки захоплених аварією гірників.

Органами міліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального Кодексу України. Створено слідчо-оперативну групу, яка відпрацьовує план першочергових слідчих дій, а також версії самої події.