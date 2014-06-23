У Львові під консульством РФ співали про Путіна і палили його портрети

Як повідомляє 5 канал, "кричалку" про Путіна поклали на музику російського гімну і виконали кавер-версію під консульством РФ.

"Ми так можемо, хай нецензурно, але все-таки виразити громадянський протест. Адже зараз в мирний час із-за якогось одного шизіка гинуть наші молоді хлопці. Коли ми були найслабшими – вони нас вдарили в спину. Нам допомагають чехи, поляки, вони лікують наших людей, вони нас підтримують як можуть. А ті, хто себе називали нашими братами – виявились паскудами", - пояснили активісти.

Під консульством РФ охорону громадського порядку забезпечували кілька десятків правоохоронців, жодних порушень вони не зафіксували.