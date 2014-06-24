Небезпека минула, донеччанам немає потреби робити запаси води - комунальники

Про це повідомляє 62.ua.

Сьогодні на апаратній нараді, яку проводив заступник міського голови Валерій Ляховец, із звітами про водопостачання міста виступили в. о. директора Донецького регіонального виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу» Геннадій Балицький і директор КП «Донецькміськводоканал» Юрій Перебийніс.

За інформацією КП «Компанія «Вода Донбасу» вчора о 10.00 був успішно запущений насосний агрегат на насосній станції першого підйому каналу Сіверський Донець-Донбас і почалося наповнення каналу. Це означає, що вже в найближчі дні водопостачання буде відновлено в нормальному режимі.

До стабілізації роботи каналу Донецьк буде і далі отримувати воду з резервних водоймищ. Як раніше вже повідомлялося, запасів води в них вдосталь до повного відновлення водопостачання.

У КП «Донецькміськводоканал» як і раніше звертаються жителі, стурбовані чутками про те, що водопостачання у місті буде припинено і слід зробити запаси води.

Підприємство ще раз звертається до споживачів з переконливим проханням не довіряти чуткам, вірити лише офіційній інформації: «У донеччан немає приводів для паніки. Ситуація залишається під контролем! Вода у місті є, всі об'єкти водопостачання і водовідведення працюють. Успішний запуск каналу дає надію на те, що вже в найближчі дні буде відновлений нормальний режим водопостачання міста. Робити запаси питної води немає необхідності!» - звернувся до жителів директор КП «Донецькміськводоканал» Юрій Перебийніс.