У Луганську створено антикризовий центр для безпеки жителів

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, у зв'язку з напруженою суспільно-політичною ситуацією для міської влади на сьогоднішній день головне завдання - забезпечити безпеку луганчан. У зв'язку з цим міський голова Сергій Кравченко виступив з ініціативою створити цей центр.

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«Сьогодні людей найбільше турбують питання, пов'язані з особистою безпекою. Всім без винятку чітко виконувати заходи, спрямовані на безперешкодне функціонування органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста, у першу чергу, підприємств життєзабезпечення. Кожен з вас зобов'язаний здійснювати постійний моніторинг та узагальнення даних про обстановку, що склалася на підпорядкованих територіях», - зазначив Сергій Кравченко.

Начальник аварійно-рятувальної служби Олександр Літун зазначив, що тепер за номером 15 77, з мобільного(0642) 53-24-07, 53-24-08 можуть дзвонити луганчани з будь-якими хвилюючим їх питаннями, і в телефонному режимі нададуть населенню інформацію про місця укриття в будь-якому районі міста, проінструктують, як вести себе при виникненні надзвичайних ситуацій.