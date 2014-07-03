Вкладники банку «Форум» завтра повторно прийдуть до Адміністрації Президента

4 липня 2014 року об 11.00 год. біля Адміністрації Президента України (м.Київ, вул. Банкова, 11, місце збору учасників – вхід до АПУ з боку вул.Лютеранської) відбудеться мітинг вкладників та клієнтів банку «Форум» з повторною вимогою до Президента України Петра Порошенка невідкладно втрутитися в ситуації iз банком «Форум» та не допустити його ліквідації.

Також вкладники банку «Форум» будуть вимагати звільнення корумпованих чиновників, які нехтують правами та законними інтересами вкладників банку «Форум» та роблять все можливе задля ліквідації банку «Форум» й банального дерибану його активів.

Зокрема, вкладники банку «Форум» будуть вимагати від гаранта Конституції України відсторонення від посади та проведення службових розслідувань на предмет вчинення корупційних дій з боку керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та з боку одного з керівників Нацбанку України.

Довідково:

Банк «Форум» було засновано в 1994 році, входить в 20-ку найбільших банків України. За станом на січень 2014 році він входив в п’ятірку банків держави з найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення (понад 5 млрд. гривень).

13 березня Нацбанк України, замість надання рефінансування, визнав банк «Форум» неплатоспроможним.

14 березня 2014 року виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію банк «Форум».

Понад 130 000 вкладників втратили можливість користуватися своїми коштами. Пенсіонери та малозабезпечені позбавлені можливості отримати пенсії та інші соціальні виплати. Всі юридичні особи (близько 100 000), які мали рахунки в банку «Форум», не можуть сплачувати заробітну плату своїм працівникам, заморожені податкові та соціальні відрахування.

27 травня 2014 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на засідання Дирекції Фонду прийняв рішення про кінцеву відмову приватному інвестору у придбанні банку «Форум» та про направлення на ліквідацію банку шляхом продажу активів та пасивів банку.

16 червня 2014 року Нацбанк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосили про лiквiдацiю банка «Форум» з передачею частини активiв та пасивiв приймаючому банку.

Враховуючи вiдсутнiсть пiдтвердження купiвлi активiв та пасивiв з боку Альфа-банку, 19 червня 2014 року Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб змiнив своє рiшення про передачу активiв та пасивiв приймаючому банку i оголосив про ліквідацію банку «Форум» на загальних умовах.

26 червня 2014 року Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним та не законним рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27 травня 2014 року про ліквідацію банку «Форум» шляхом продажу частини активів й пасивів та про відмову приватному інвестору в придбанні банку «Форум».

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