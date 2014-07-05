Прощання з митрополитом Володимиром відбудеться в Успенському соборі Лаври

Священний синод Української православної церкви Московського патріархату визначить час відспівування і місце поховання предстоятеля УПЦ, митрополита Київського і всієї України Володимира, який помер сьогодні вранці на 79-му році життя після тривалої хвороби.

Про це повідомляє прес-служба УПЦ МП.

Згідно з повідомленням, сьогодні тіло митрополита перенесуть в Успенський собор Києво-Печерської Лаври, де духовенство і віруючі зможуть попрощатися з предстоятелем.

Божественну літургію у співслужінні єпископату і духовенства здійснить місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій.

Також буде призначена дата проведення Собору єпископів УПЦ МП, який має обрати нового предстоятеля.