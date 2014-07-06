З митрополитом Володимиром попрощалися політики, церковні посадовці та віряни

Митрополит помер 5 липня 2014 року після тривалої хвороби.

Як повідомляв УНІАН, у митрополита Володимира Сабодана було онкологічне захворювання і хвороба Паркінсона. Крім того, він переніс операції на серці і стегні. Стан здоров'я ієрарха значно погіршився в січні.

Довідка УНІАН. Віктор Маркіянович Сабодан народився 23 листопада 1935 р. в с. Марківці Летичівського району Хмельницької області в селянській родині.

У 1954 р. вступив до Одеської духовної семінарії, в 1958 р. - до Ленінградської духовної академії, яку закінчив в 1962 р. зі ступенем кандидата богослов'я. Після закінчення академії викладав в ОДС, виконував обов'язки старшого помічника інспектора, одночасно займав посаду секретаря Одеського єпархіального управління.

14 червня 1962 висвячений у сан диякона, наступного дня - в ієрея, 26 серпня пострижений у чернецтво.

У 1965 р. закінчив аспірантуру при Московській духовній академії, призначений ректором ОДС, зведений у сан архімандрита.

У 1966 р. призначений заступником начальника Руської духовної місії в Єрусалимі.

23 червня 1966 рішенням Священного Синоду архімандриту Володимиру визначено бути єпископом Звенигородським, вікарієм Московської єпархії, представником Руської Православної Церкви при Всесвітній раді церков у Женеві і настоятелем Женевської парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

9 липня 1966 хіротонізований на єпископа Звенигородського. 28 листопада 1968 призначений єпископом Переяслав-Хмельницьким, вікарієм митрополита Київського і Галицького, Патріаршого екзарха України.

20 березня 1969 переведений на Чернігівську і Ніжинську кафедру, призначений тимчасово керуючим Сумською єпархією.

З грудня 1970 по квітень 1973 р. - відповідальний редактор журналу Українського екзархату «Православний вiсник».

18 квітня 1973 призначений єпископом Дмитровським, вікарієм Московської єпархії, ректором Московських духовних шкіл.

9 вересня 1973 возведений у сан архієпископа.

18 квітня 1978 отримав звання професора МДА, 5 червня 1979 р. в МДА захистив дисертацію з присвоєнням наукового ступеня магістра богослов'я.

16 липня 1982 переведений на Ростовську й Новочеркаську кафедру, зведений в сан митрополита.

28 березня 1984 призначений Патріаршим екзархом Західної Європи.

30 грудня 1987 призначений керуючим справами Московської Патріархії і постійним членом Священного Синоду.

27 травня 1992 Архієрейським Собором Української Православної Церкви Московського патріархату обраний митрополитом Київським і всієї України, Предстоятелем Української Православної Церкви (МП).