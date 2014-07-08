В Авдіївці при обстрілі невідомими пасажирського автобуса загинула жінка

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Головного управління МВС в Донецькій області.

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"В центральну лікарню Авдіївки була доставлена жінка 1945 року народження з кульовим пораненням шиї. Від отриманої травми потерпіла в медзакладі померла", - розповіли в міліції.

Було встановлено, що жінка отримала кулю, коли їхала в автобусі на передньому сидінні. Невідомі рухалися в автомобілі в зустрічному напрямку і відкрили вогонь по автобусу.

За даним фактом проводиться перевірка. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу.