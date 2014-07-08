З початку АТО територія під контролем терористів зменшилася вдвічі - РНБО

Про це на сьогоднішньому брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожТерористи ведуть "мінну війну" з застосуванням протипіхотних мін - ЗСУЗа його словами, згідно з затвердженим Президентом України планом щодо звільнення Донецької та Луганської областей головні зусилля сил АТО зосереджені на знищенні баз підготовки, осередків і блокпостів бойовиків, відновленні контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту. Особливу увагу військовослужбовці приділяють запобіганню втрат серед мирного населення та безпеці цивільних громадян.

Читайте такожОдностороннього припинення вогню з боку сил АТО більше не буде - ГелетейУ той же час не припиняються напади та диверсії з боку бойовиків. Так, протягом останньої доби незаконні збройні формування скоїли 12 обстрілів блокпостів та позицій підрозділів Збройних сил України неподалік населених пунктів Щастя, Довгеньке, Нижньодеревечко, Краснопілля, Металіст, Тернове, Станично-Луганське, Георгіївка, Мар’янівка, Довжанський. Танки терористів обстріляли аеродром «Луганськ». На щастя, втрат серед українських військових немає, наголосив речник РНБО.