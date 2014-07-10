Львівська міська рада прийняла рішення про додаткове маркування російських товарів

Як повідомив кореспонденту УНІАН депутат Львівської міської ради, голова фракції ВО „Свобода” Любомир Мельничук, про це, зокрема, йдеться в ухвалі "Про координацію інформаційної діяльності та захист інформаційної безпеки на території міста Львова у 2014-2016 роках", затвердженій сьогодні на засіданні сесії з ініціативи громадськості.

«Ця ухвала передбачає обов'язок для суб'єктів господарювання на території міста Львова вжити заходів для спеціального помітного маркування товарів російського походження позначкою "Товари з Російської Федерації" з нанесенням зображення прапора РФ на товари і цінники на таких товарах, розміщення цих товарів на окремих полицях, проведення в торгових мережах містах міста промоційної кампанії “Купуй українське“ для збільшення попиту на вітчизняні товари», - зазначив Мельничук.

Він також повідомив, що даною ухвалою передбачена підтримка громадських ініціатив із протидії гастрольній діяльності музикантів, акторів та інших діячів шоу-бізнесу, які публічно схвалюють агресію проти України.

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«Окремо слід наголосити на бойкоті російських товарів. Вже затверджені такі рішення на Полтавщині та Івано-Франківщині. Львів'яни обов'язково повинні знати, хто і де продає товари країни-агресора, виручка від продажу яких збагачує бюджет окупанта» - зазначив Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова й нелегітимний референдум про його вихід із України, Росія не залишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі в низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Наразі на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних і бандитських угрупувань сепаратистів.