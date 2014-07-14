Матері хворих на гемофілію дітей звернулися до Прем’єр-міністра

Батьки дітей стверджують, що Міністерство охорони здоров’я ігнорувало їх неодноразові звернення. МОЗ за півроку, за словами батькiв, не провело жодної закупівлі життєво необхідних ліків. Це ставить під загрозу не лише лікування, але й життя хворих дітей, - йдеться у листі. Залишки ліків у лікарнях недостатні навіть для невідкладної допомоги.

“Життя наших дітей не повинно залежити від особистих або політичних поглядів керівників Міністерства охорони здоров’я та поточної ситуації, якою б складною вона не уявлялась”, - пишуть матері.

Вони звернулися до Кабінету Міністрів та особисто до Прем’єр-міністра Яценюка з проханням якомога шидше втрутитись в ситуацію.

Контактна особа від ініціативної групи батьків – Костянтин Ткаченко (батько хворої дитини)- Тел. 0509748480