Родичі львівських десантників розблокували трасу Київ-Чоп

Родичі військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади, які впродовж вчорашнього дня блокували міжнародну трасу Київ-Чоп, після тривалих переговорів вночі 18 липня погодилися розблокувати рух.

Як повідомили УНІАН у Львівській обласній державній адміністрації, до переговорів із батьками та дружинами львівських десантників було залучено керівництво Львівської обласної ради та ОДА, військове керівництво, керівники силових структур, священики.

На трасі для батьків організували прямий телефонний зв’язок із секретарем РНБО Андрієм Парубієм, який запевнив, що кільце довкола Луганського аеропорту, який обороняє 80-та бригада, прорвали українські війська і до вояків прибула підмога. Після цього батьки погодилися розблокувати трасу для руху транспорту, який утворив на трасі міжнародного сполучення кількакілометрові затори.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня батьки військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади перекрили рух транспорту на міжнародній трасі Київ-Чоп з вимогою надати допомогу львівським десантникам, які обороняють аеропорт Луганська, а також забезпечити їх медичною допомогою, боєприпасами, продуктами та водою.

Тим часом учора ввечері міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що Збройні сили України взяли під контроль південно-східну частину міста Луганськ, а також розблокували аеропорт Луганська.