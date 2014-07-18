Бійці АТО взяли під контроль частину Луганська
23:58, 18 липня 2014Політика
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Міністр оборони генерал-полковник Валерій Гелетей доповів Президенту України Петру Порошенку про те, що Збройні Сили України взяли під контроль південно-східну частину міста Луганськ.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.
Також українські військові розблокували аеропорт Луганська.
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Збройні Сили продовжують звільнення населених пунктів України від угруповань бойовиків.
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