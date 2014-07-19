Терористи вночі обстріляли з мінометів та "Градів" ряд позицій АТО

Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Як повідомляє прес-центр АТО в своєму Facebook, мінометний обстріл блокпосту був здійснений в районі населеного пункту Суха Палка. Також терористи обстріляли з установки БМ-21 "Град" блокпост в районі населеного пункту Червонопартизанськ.

За даними прес-служби, також був здійснений обстріл блокпосту в районі населеного пункту Олександро-Калинове зі стрілецької зброї.

Попри це, Збройним силам України вдалося розблокувати аеропорт "Луганськ". Також підрозділи сил АТО ввійшли в аеропорт "Донецьк". Ведуться активні дії в районі населеного пункт Лисичанськ.

«Наступальні дії ведуться в районі населеного пункту Лисичанськ та Северодонецьк. Національна гвардія за підтримки артилерії Збройних сил України заблокувала важливий транспортний вузол Донбасу, що є ключем сходу України», - зазначають у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, військові взяли під контроль частину Луганська та розблокували аеропорт.