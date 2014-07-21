Через бойові дії канал "Сіверський Донець - Донбас" знову припинив роботу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Ворошиловського районного виконавчого комітету Іван Приходько.

За словами Приходька, через пошкодження трубопроводу роботу каналу припинено. Накопичити запас води у водосховищах заздалегідь також не вдалося.