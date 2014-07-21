Через бойові дії канал "Сіверський Донець - Донбас" знову припинив роботу
10:41, 21 липня 2014Суспільство
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Через бойові дії в районі Горлівки пошкоджено три трубопроводу каналу "Сіверський Донець-Донбас".
Канал "Сіверський Донець-Донбас" знову не працює / wikipedia.org
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Ворошиловського районного виконавчого комітету Іван Приходько.
За словами Приходька, через пошкодження трубопроводу роботу каналу припинено. Накопичити запас води у водосховищах заздалегідь також не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, 18 липня, заповнення каналу "Сіверський Донець - Донбас" було завершено до рівня міста Волноваха.
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