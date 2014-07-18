Канал «Сіверський Донець - Донбас» заповнений водою до Волновахи - ДТЕК

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Донецькобленерго» (ДТЕК).

У повідомленні зазначили, що далі Волновахи вода не йде - шлюзи закриті, так як рішення про закриття шлюзів було прийнято КП «Вода Донбасу» у зв'язку з бойовими діями в районі Карлівки.

Читайте такожДо Макіївки по каналу «Сіверський Донець - Донбас» надійшла водаУ кранах споживачів вода вже з'явилася, але поки не скрізь її можна використовувати як питну, і, щоб бути придатною для пиття, вода повинна пройти знезараження, що може тривати від 1 до 3 діб. У даній ситуації зневодненими залишаються ще ряд районів, зокрема, Красноармійський і Добропільський.

У компанії нагадали, що вода стала заповнювати канал «Сіверський Донецьк - Донбас» з 14 липня, коли енергетики ДТЕК разом з ремонтниками «Води Донбасу» відновили енергопостачання насосних підстанцій першого і другого підйому. На заповнення довжини каналу від Семенівки, де було пошкодження, до Волновахи необхідно було 4 доби.