В Одесі хочуть встановити пам'ятник Валерії Новодворській.

Як передає кореспондент УНІАН, про збір коштів на встановлення пам'ятника повідомляється на сторінці в Facebook адвоката Олега Спину.

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Він написав, що вже зібрано 50 тис. грн. Конкретного проекту пам'ятника поки немає, місце встановлення буде узгоджено згодом.

Як відомо, російська опозиціонерка Валерія Новодворська померла 12 липня. Новодворська активно критикувала агресивні дії Росії стосовно Грузії в 2008 році й стосовно України в 2014 році. З 1990 року була прихожанкою Української автокефальної православної церкви.