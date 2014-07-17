У Facebook зламали сторінку покійної Валерії Новодворської

10:17, 17 липня 2014
Політика
0 0

Невідомі зламали сторінку в Facebook нещодавно померлої російської опозиціонерки Валерії Новодворської.

Сторінку Новодворської зламано / piter.tv

На сторінці Новодворської у Facebook невідомі від її імені розміщують тексти з образами та нецензурними словами на адресу інших користувачів соціальної мережі, зокрема і тих, хто мешкає в Україні.

Читайте такожКияни у вишиванках попрощалися з НоводворськоюЯк повідомляв УНІАН, Новодворська померла в Москві 12 липня на 65-му році життя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter