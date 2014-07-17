У Facebook зламали сторінку покійної Валерії Новодворської

На сторінці Новодворської у Facebook невідомі від її імені розміщують тексти з образами та нецензурними словами на адресу інших користувачів соціальної мережі, зокрема і тих, хто мешкає в Україні.

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