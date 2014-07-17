У Facebook зламали сторінку покійної Валерії Новодворської
10:17, 17 липня 2014Політика
0 0
Невідомі зламали сторінку в Facebook нещодавно померлої російської опозиціонерки Валерії Новодворської.
Сторінку Новодворської зламано / piter.tv
На сторінці Новодворської у Facebook невідомі від її імені розміщують тексти з образами та нецензурними словами на адресу інших користувачів соціальної мережі, зокрема і тих, хто мешкає в Україні.
Читайте такожКияни у вишиванках попрощалися з НоводворськоюЯк повідомляв УНІАН, Новодворська померла в Москві 12 липня на 65-му році життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter