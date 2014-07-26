У МВС поки не бачать зв'язку між злочинами проти двох мерів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков узяв під особливий контроль розслідування вбивства міського голови Кременчука Полтавської області Олега Бабаєва і обстріл будинку міського голови Львова Андрія Садового.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Facebook.

«Фактів про те, щоб замахи на двох мерів великих міст України були сплановані та синхронно організовані, немає. Швидше за все, ці злочини ніяк не пов'язані між собою», - написав він.

Також Геращенко відзначив, що «МВС і СБУ вивчають можливість кваліфікації цих злочинів не як замах на вбивство і вбивство, а як терористичний акт».

«Розслідування цих злочинів поставлені на особливий контроль міністром МВС Арсеном Аваковим», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 липня, вранці близько 10.00 було застрелено мера Кременчука Полтавської області Бабаєва.

За попередніми даними, Бабаєв виїхав з помешкання на машині та під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46, щоб викинути сміття. У цей момент мешканці будинків почули кілька ударів, що виявилися пострілами з вогнепальної зброї. Від одержаних поранень Бабаєв помер на місці.

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Сьогодні вночі невідомі обстріляли житловий будинок міського голови Львова Андрія Садового. На той момент міського голови і його сім'ї в будинку не було, тому ніхто не постраждав.

26 липня в 00.10 працівникам міліції надійшла інформація про те, що пострілами пошкоджено один з приватних триповерхових будинків на вулиці Стрілецькій в місті Львові. В результаті пострілів з невстановленої поки що зброї пошкоджені частина даху будівлі, водовідведення і вікна на третьому поверсі. Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, за попередньою версією експертів, обстріл міг вестися з протитанкової зброї.