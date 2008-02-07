У новому році харчі подорожчали на 4,3% (доповнена)

Індекс споживчих цін в Україні в січні 2008 року проти грудня 2007 року склав 2,9 відсотки. Найістотніше подорожчали в першому місяці 2008 року продукти харчування - на 4,3 відсотки. Лідерами подорожчання є овочі (+17,7 відсотка) та яйця (6,6 відсотки). М`ясо та м`ясопродукти, за офіційною статистикою, додали в ціні 3,8 відсотка; олія - 5,1, фрукти - 5,8 відсотка.

Тарифи на комунальні послуги у січні подорожчали на 1,4 відсотка, транспорт - на 2,6 відсотки (передусім, "завдяки" залізниці, розцінки якої збільшилися на 6,5 відсотка)

Єдиний товар, який втратив у ціні у січні 2008 го року - взуття. Воно стало дешевшим на 0,1 відсотка.

Ціни виробників зросли у січні, порівняно з минулорічним груднем, на 2,3 відсотки

Ігор Шпак, для УНІАН