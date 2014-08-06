Викладачів, що підтримували терористів, не можна допускати до дітей - Квіт
08:42, 06 серпня 2014Суспільство
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Жоден викладач, що підтримував терористів, не буде працювати у системі освіти.
Квіт вважає, що викладач не повинен заперечувати українську державність / УНІАН
Про це заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт у студії Громадського.
«Жоден викладач, що брав участь у організації так званих референдумів, ідеологічно заперечував українську державність і виступав із відкритими закликами до повалення цієї державності, - жоден цей викладач не працюватиме у системі освіти», - сказав він.
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«Цих людей не можна допускати до дітей, це є аморально та протизаконно», - додав Квіт.
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