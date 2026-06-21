Сибіга про рішення Навроцького: Недаремно йому аплодують у Москві

Україна не буде толерувати, коли їй намагатимуться з-за кордону диктувати, якою має бути історія минулого, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликає Польщу не політизувати чутливі питання історичного минулого, зберігати зваженість і підтримувати дипломатію. Як повідомляє МЗС України у Telegram, про це Сибіга повідомив у марафоні "Єдині новини".

"Навроцький виступив руйнівником тих позитивних напрацювань, яких ми досягли останнім часом. Недаремно він отримує аплодисменти з Москви", - наголосив Сибіга.

За словами глави МЗС, Україна не прагнула створити такі напружені сторінки в двосторонніх відносинах України з Польщею.

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Як зазначає Сибіга, дуже важливо зараз не політизувати чутливі питання історичного минулого. "Так були складні сторінки, але нехай це обговорюють історики", - заявив міністр.

"Зневага до Президента України це не лише про ордени. Це про зневагу до українського воїна, до українського народу, до нашого права мати історію. Ми цього толерувати не будемо", - підкреслює Сибіга.

Він наголошує, що жоден президент іншої держави не буде більше Україні диктувати нашу історію.

"Ми будемо дзеркалити усі кроки, особливо якщо ці кроки недружні, зневажливі до нашої країни. Час непомічання пройшов", - заявив Сибіга.

Також він зазначив, що Україна закликає поляків до зваженості та дипломатії. Україна відкрита до політичного діалогу.

"Ми щодня розмовляємо з нашими польськими друзями як зберегти дипломатичний трек. Ми об'єднані спільними викликами, інтересами та спільним європейським майбутнім. Ми повинні позбавитися тяготіння минулого на наших відносинах", - завив Сибіга.

Як додав глава МЗС, важливо відкласти емоції в сторону.

Україна і Польща - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла.

Також польський президент заявив, що вступ України до Європейського союзу становить загрозу для польських фермерів.

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