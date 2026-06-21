Дрони вдарили по порому, який возив техніку в Крим

Українські безпілотники атакували російський пором "Панагія", який використовувався для перекидання військової техніки та озброєння з території Краснодарського краю до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє "Оперативний штаб – Краснодарський край".
Судно застосовували для перевезення російської техніки та вантажів у напрямку півострова, зокрема через обмеження роботи Кримського мосту для вантажного транспорту.
Російська сторона також визнає, що пором використовувався як один із альтернативних маршрутів постачання військ у Криму, включно з перевезенням військових вантажів.
З 21 червня роботу переправи зупинено. Надалі транспортні потоки мають перенаправлятися на сухопутний маршрут Р-280, який проходить через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.
Формальною причиною обмежень називають безпекові ризики, зокрема загрозу нових атак і диверсій.
Пором "Панагія" став частиною альтернативної логістичної системи Росії після часткових обмежень на Кримському мосту, де заборонено рух низки категорій транспорту, включно з вантажівками.
За даними відкритих джерел, судно було придбане у Греції та передане російському оператору "Росморпорт". Його експлуатацією займалася компанія "Морська транспортна компанія – Тамань", яка обслуговувала переправи в районі Керченської протоки.
Судно почало працювати в Чорному морі у 2025 році після кількох місяців простою в Севастополі.
Вибухи в Криму - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у місті Керч, що в окупованому Криму, після атаки безпілотників палає морський порт. Згодом джерела повідомили, що серед імовірних уражень у Керчі - морський порт, промислова зона, ТЕС-Термінал, а саме залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу.