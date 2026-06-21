Дрони вдарили по порому, який возив техніку в Крим

Атака на пором змусила РФ зупинити переправу та перенаправити військову логістику на довші сухопутні маршрути через окуповані території півдня України.

Українські безпілотники атакували російський пором "Панагія", який використовувався для перекидання військової техніки та озброєння з території Краснодарського краю до тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє "Оперативний штаб – Краснодарський край".

Судно застосовували для перевезення російської техніки та вантажів у напрямку півострова, зокрема через обмеження роботи Кримського мосту для вантажного транспорту.

Російська сторона також визнає, що пором використовувався як один із альтернативних маршрутів постачання військ у Криму, включно з перевезенням військових вантажів.

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З 21 червня роботу переправи зупинено. Надалі транспортні потоки мають перенаправлятися на сухопутний маршрут Р-280, який проходить через Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь, Мелітополь і Сімферополь.

Формальною причиною обмежень називають безпекові ризики, зокрема загрозу нових атак і диверсій.

Пором "Панагія" став частиною альтернативної логістичної системи Росії після часткових обмежень на Кримському мосту, де заборонено рух низки категорій транспорту, включно з вантажівками.

За даними відкритих джерел, судно було придбане у Греції та передане російському оператору "Росморпорт". Його експлуатацією займалася компанія "Морська транспортна компанія – Тамань", яка обслуговувала переправи в районі Керченської протоки.

Судно почало працювати в Чорному морі у 2025 році після кількох місяців простою в Севастополі.

Вибухи в Криму - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у місті Керч, що в окупованому Криму, після атаки безпілотників палає морський порт. Згодом джерела повідомили, що серед імовірних уражень у Керчі - морський порт, промислова зона, ТЕС-Термінал, а саме залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу.

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