Китай вперше показав запуск гіперзвукових ракет Dongfeng: куди вони можуть долетіти

Такі ракети вважають головним фактором стримування в Тихому океані.

Китайський державний телеканал CCTV показав кадри запуску гіперзвукової ракети DF-17. ЗМІ показали кадри двох навчань з бойовою стрільбою. При цьому було продемонстровано пускову установку ракети Dongfeng-17 та її вертикальний запуск. Також продемонстрували навчання кількох родів військ армії Китаю на полігоні ракетних військ у пустелі Гобі.

Як пише South China Morning Post, цю гіперзвукову ракету аналітики називають серйозним фактором стримування. Вперше Китай показав її під час військового параду в Пекіні в жовтні 2019 року. Тепер же вперше показано відеозапис запуску.

На відео також було показано, як кілька машин із ракетами DF-17 одночасно займають пускові позиції. Це може свідчити про відпрацювання множинних запусків.

Відео дня

У сюжеті стверджувалося, що ракета DF-17 здатна діяти в складних умовах місцевості та в умовах "різних перешкод". Телеканал повідомив, що підрозділам, відповідальним за запуск, необхідно було підготуватися до таких ситуацій, як сильні електромагнітні перешкоди та високоточні контрнапади. Також повідомляється, що "інтенсивна міжвідомча" підготовка "стала нормою" для ракетних військ.

У сюжеті показано й кілька інших ракет. Зокрема, нову ракету середньої дальності DF-26. За повідомленням CCTV, її також було запущено під час навчань, але кадри запуску не показали.

Ця ракета має дальність дії до 5740 км і відома як "вбивця Гуаму", оскільки здатна досягти території цього віддаленого американського острова.

Дальність польоту DF-17 сягає 2500 км. Це може дозволити Китаю завдавати ударів не тільки вглиб материка, а й досягати стратегічно важливих островів у Тихому океані. Цей архіпелаг островів відокремлює Китай від відкритих вод Тихого океану і є ключовим елементом стратегії стримування США.

Розробки гіперзвукових ракет у Китаї

Нагадаємо, що Китай активно просувається у створенні нового покоління гіперзвукових протикорабельних ракет. У них уже розроблені системи, які можуть запускатися з кораблів, літаків і підводних човнів. При цьому ракети здатні виконувати складні маневри на надвисоких швидкостях, що ускладнює роботу ППО.

Крім того, китайська компанія Lingkong Tianxing представила нову недорогу гіперзвукову ракету YKJ-1000. Ракета здатна долати відстань до 1300 км і розвивати швидкість 5–7 Махів.

Розробка гіперзвукових ракет у США

Як писав УНІАН, Сполучені Штати Америки вже багато років працюють над розробкою гіперзвукової зброї, щоб скласти конкуренцію Китаю та Росії. Однак через затримки в програмах та обмежені можливості для випробувань існують побоювання, що Вашингтон відстає від Пекіна та Москви.

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