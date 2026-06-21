Росія вже не чекає виконання домовленостей на Алясці: у Путіна зробили несподівану заяву

Ушаков каже, що Москва розраховує на перемогу і реалізацію власних цілей.

Росія не чекає виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента США Дональда Трампа і кремлівського правителя Володимира Путіна в Анкориджі, а розраховує на перемогу і реалізацію власних цілей. Про це помічник президента РФ Юрій Ушаков сказав в інтерв'ю російському журналісту-пропагандисту Павлу Зарубіну.

Як передало слова Ушакова російське видання Вести, позиція РФ "залишається незмінною і ґрунтується на раніше заявлених принципах".

"Ми не чекаємо виконання цих розумінь чи домовленостей, ми чекаємо перемоги. Ми чекаємо реалізації наших власних цілей", - сказав Ушаков.

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Він додав, що заяви Москви і дані раніше обіцянки, зокрема під час перемовин в Анкориджі, "ґрунтувались і продовжують ґрунтуватися на її принциповій позиції у конфлікті".

Також, за його словами, домовленостей сьогодні нібито дотримується лише одна зі сторін, інша ж виявилася "не зовсім здатна пройти свою частину шляху".

Переговори про закінчення війни

Як повідомляв УНІАН, Україна та США розглядають припинення вогню по лінії фронту і подальшу угоду. Однією з ідей, про яку стало відомо The Economist, є двоетапне припинення вогню: спершу обмеження бойових дій шириною 50-70 км по обидва боки лінії фронту, після чого - укладення ширшої угоди. Водночас високопоставлений український чиновник повідомив, що Росія навряд чи зробить якийсь крок до жовтня, коли вона, ймовірно, захоче надати президенту США Дональду Трампу передвиборчий імпульс - "і отримати щось натомість".

Також ми писали, що нещодавно Україна прийняла пропозицію президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви щодо сприяння мирному врегулюванню війни з Росією. Президент України Володимир Зеленський зустрічався з ним на полях саміту G7 в Евіані. Лідери обговорили відновлення дипломатичних зусиль, і саме там Лула запропонував налагодити контакти з постійними членами Радбезу ООН.

За підсумками саміту G7 керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко писав, що Путін не готовий домовлятися щодо України, а президент США Дональд Трамп безсилий. Експерт упевений, що поки вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни закрите, але ситуація дуже динамічно змінюється.

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