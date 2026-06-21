У столиці пройшов Марш 'КиївПрайд' та акція за традиційну сім'ю (фото, відео)

Гасло цьогорічного прайду - "Наші родини - частина України".

У центрі Києві відбувся десятий Марш "КиївПрайд", учасники якого відстоюють права ЛГБТІК+ спільноти. Паралельно у столиці відбувся і альтернативний захід - на підтримку і захист традиційної сім’ї і цінностей. Про це передає кореспондент УНІАН з місця подій.

Ювілейний "КиївПрайд" розпочався на перехресті вулиць Володимирська та бульвар Шевченка.

Учасники маршу несли в руках великий транспарант з написом "Наші родини - частина України". Цей напис став гаслом цьогорічної ходи.

Також були великі плакати з іншими написами, серед яких можна було помітити написи "За свободу та права – наша боротьба жива", "Транс жінки=жінки", "Так – правам квір жінок! Ні – мізогінним та гомофобним законам!" та інші.

До того ж, учасники зібрання несли в руках "Веселкові прапори", які є символами ЛГБТ+ спільноти. Вони виголошували свою позицію зі словами: "Бунтуй, кохай, права не віддавай".

Крім того, у руках учасників маршу був великий плакат з фотографіями військових. Цей плакат мав назву: "Ми – їхні голоси. Військові ЛГБТ".

Серед учасників маршу були дипломати різних країн, акредитованих в Україні. У натовпі можна було побачити прапори Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, України тощо. Також участь у ході брала посол Канади Наталка Цмоць.

Активісти заходу у мегафон заявили, що виступають проти нової версії Цивільного кодексу. На їх думку, нова редакція є дискримінаційною. У цьому з’язку, натовп в унісон виголошував переконання, що "Цивільний кодекс – це крок назад, не допустимо відкат!"

Місцем завершення заходу стала станція метро "Площа Українських героїв".

Акція за традиційну сім'ю

Крім того, у центрі Києва пройшла інша акція, учасники якої виступали проти прайду, назвавши його "Гей-парадом". Учасники цього зібрання вважають "КиївПрайд" "соромітницьким, ганебним дійством".

Учасники антипрайду тримали великий транспарант зі словами" Божий порядок". Також були плакати з написами: "Бог тільки за традиційну сім’ю", "Хода на захист сім’ї, дітей та України" тощо. Саме захист традиційної сім’ї і дітей є їхнім головним гаслом.

У зв’язку з обома заходами в центрі Києва перекривали окремі вулиці. Зокрема, вулицю Володимирську та бульвар Тараса Шевченка.

Для охорони правопорядку та недопущення сутичок між учасниками двох заходів на вулиці столиці вивели багато поліції. Як повідомили в пресслужбі столичного главку, обидві акції пройшли без грубих порушень публічного порядку.

КиївПрайд: що треба знати

"КиївПрайд" – це українська громадська організація, заснована у 2016 році, яка працює над підвищенням обізнаності щодо прав і проблем спільноти ЛГБТІК+ в Україні. Головною метою організація проголошує досягнення повної поваги до прав людини, боротьбу з дискримінацією, забезпечення видимості ЛГБТІК+ людей у суспільному житті та захист від злочинів на ґрунті ненависті.

Головною подією, яку організовує КиївПрайд, є "Марш рівності" (Марш КиївПрайд) у рамках Прайд-тижня. Це правозахисна хода, що традиційно відбувається у червні. Крім маршу, проводять культурно-освітні заходи, благодійні фестивалі (наприклад, КиївПрайд Парк) та кампанії на підтримку спільноти.

Номінально марш КиївПрайду мав би буим щорічним, але і в попередні періоди, і під час війни проводити його щороку вдавалося не завжди. Так, у 2022 та 2023 роках через високі ризики для безпеки учасників масовий марш у Києві не проводили.

Вас також можуть зацікавити новини: