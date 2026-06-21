Ту-22М3 можуть продовжити падати: Defence Express назвав критичну проблему

Зношені двигуни НК-25, виробництво яких завершилося ще у 1996 році, можуть стати головною причиною подальших аварій російських ракетоносців Ту-22М3.

Російські дальні бомбардувальники Ту-22М3, які є носіями надзвукових крилатих ракет Х-22, можуть і надалі втрачатися через технічні несправності. Головною проблемою називають зношені двигуни НК-25, виробництво яких припинилося ще у 1996 році, пише Defence Express.

За даними російських джерел, остання аварія Ту-22М3 в Іркутській області сталася під час тренувального польоту. Спочатку на літаку відмовив один двигун, а під час повернення на аеродром – і другий. Після втрати швидкості бомбардувальник упав.

Усі Ту-22М3, які залишаються в строю, оснащені турбореактивними двигунами НК-25, виробництво яких завершилося майже три десятиліття тому.

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Через це російська авіація змушена використовувати двигуни зі значним ресурсом напрацювання та обмеженим запасом комплектуючих. Усі Ту-22М3, що зараз літають, використовують двигуни, виготовлені понад 30 років тому.

Остання катастрофа стала вже третьою в Іркутській області за останні два роки.

Так, Ту-22М3 втрачалися ще й у серпні 2024 року та квітні 2025 року. У всіх випадках офіційною причиною називали "технічні несправності". Крім того, ще у 2019 році один із бомбардувальників здійснив жорстку аварійну посадку через відмову двигуна НК-25.

Одним із варіантів виходу з ситуації в РФ вважали відновлення виробництва НК-25. Однак це потребує величезних фінансових витрат і може зайняти багато років.

Показовим є приклад двигунів НК-32-2 для стратегічних бомбардувальників Ту-160. На відновлення їхнього виробництва Росії знадобилося близько десяти років, а серійний випуск досі залишається обмеженим.

Іншим рішенням мала стати модернізація літаків до версії Ту-22М3М із встановленням нових двигунів НК-32-2, заміною більшості електроніки та розширенням бойових можливостей. Однак програма фактично зірвана.

Спочатку планувалося модернізувати 30 літаків до 2021–2022 років, але станом на середину 2026 року відомо лише про два дослідні зразки Ту-22М3М. При цьому немає підтверджень, що хоча б один із них отримав нові двигуни.

Аналітики зазначають, що навіть у разі успішної інтеграції НК-32-2 переоснащення всього парку Ту-22М3 займе багато років через обмежене виробництво двигунів.

Аварія Ту-22М3 у Росії

Нагадаємо, 15 червня у Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Це сталося в Іркутській області. Очевидці помітили в небі куполи парашутів. Екіпаж встиг катапультуватися до падіння літака.

Інцидент нібито стався під час заходу на посадку в ході "планового навчально-тренувального польоту" й Ту-22М3 у цей момент виконував виліт без боєкомплекту.

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