Польські політики почали повертати Навроцькому свої ордени

Першою ластівкою став колишній депутат польського Сейму.

Колишній депутат польського парламенту Пйотр Фоглер повернув президенту Польщі свій "Золотий Хрест Заслуги" на знак солідарності з Україну у суперечці орденів.

У своєму дописі в Фейсбук він назвав "безглуздим" рішення Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського "Ордена білого орла".

"Цей жест спрямований не на Президента [Алєксандра Кваснєвського], який мені його вручив [у 2005 році], бо я його поважаю, а на нинішнього мешканця Бельведерського палацу, який дедалі більше ганьбить Польщу та всіх нас!" – написав Фоглер.

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Ексдепутат назвав Навроцького "не президентом, а непорозумінням", а його дії – "кошмаром".

Тим часом з українського боку теж продовжуються демонстративні жести проти рішення Навроцького. Колишній прем'єр України Володимир Гройсман повернув Польщі лицарський хрест "Ордена Заслуг Республіки Польща", який він отримав у 2011 році, коли ще обіймав посаду мера Вінниці.

"Кожен народ має право на свою історію та своїх героїв. Це право священне - і для України, і для Польщі. Ми можемо дивитись на минуле по-різному і це нормально між сусідами з такою глибокою і складною спільною долею. Але минуле не може бути дорожчим за спільне майбутнє", – написав Гройсман у Фейсбук.

Українсько-польський скандал

Як писав УНІАН, після того, як президент Володимир Зеленський наприкінці травня присвоїв одному з військових підрозділів почесне найменування "імені Героїв УПА", польський президент Кароль Навроцький позбавив його "Ордена білого орла", яким українського лідера кілька років тому нагородив попередній президент Польщі Анджей Дуда.

Після цього про намір повернути полякам такі самі ордени, в різний час отримані від Польщі, повідомили три попередні президенти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Усі троє розкритикували рішення польського президента забрати орден у Зеленського.

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