RosUkrEnergo натякає, що Україна - по вуха у боргах

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) висловлює стурбованість ситуацією, що склалася в газовому секторі України у взаємовідносинах між господарюючими суб`єктами.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на її сайті.

Як зазначив прес-секретар компанії Андрій КНУТОВ, на сьогоднішній день відсутня не тільки контрактна база на газ, поставлений українським споживачам у 2008 році, але й немає чітко сформульованої позиції з боку газових компаній України, коли ці внутрішні договори буде укладено.

"Також викликає нерозуміння відсутність підписаних документів на газ, що надійшов до України в листопаді-грудні 2007 року, хоча НАК «Нафтогаз України» визнав наявність заборгованості перед ЗАТ «УкрГаз-Енерго» за газ, спожитий у даний період", - зазначив А.КНУТОВ.

У RosUkrEnergo підкреслюють, що швидке вирішення питань на рівні компаній, без політизування цих тем, дозволить усунути існуючу прострочену заборгованість господарюючих суб`єктів України перед компанією RosUkrEnergo в найкоротші терміни.

У RosUkrEnergo також вважають за необхідне нагадати про необхідність повного і безумовного виконання українською стороною діючого контракту на транспортування природного газу RosUkrEnergo, призначеного європейським споживачам.

Станом на 6 лютого 2008 року обсяг російського газу, що надійшов до України, становив близько 1,5 млрд куб. м. Даний газ закуплено компанією RosUkrEnergo за ціною 314,7 дол. за тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член фракції Партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО заявив, що з початку нового року НАК "Нафтогаз України" не уклав договори на придбання газу й несанкціоновано відбирає газ. При цьому він додав, що НАК відібрав газу на сьогодні на суму 2 млрд. грн.

28 січня НАК "Нафтогаз України" звернулася до Кабінету міністрів із проханням скасувати розпорядження Кабміну (№27-р від 24 січня 2006 року) "Питання забезпечення вітчизняних споживачів природним газом", яким Кабмін погодився з пропозицією Мінпаливенерго про створення за участю НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

Також "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" виключити зі схеми поставок до України газу компанію RosUkrEnergo, щоб купувати середньоазіатський газ напряму в російського "Газпрому" по 179,5 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ЗАТ "УкрГаз-Енерго" створено компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія) і НАК "Нафтогаз України" весною 2006 року. З квітня 2006 року компанія є основним імпортером природного газу до України, який купує в RosUkrEnergo. Частина ввезеного в країну енергоносія "УкрГаз-Енерго" постачає кінцевим споживачам, а частину - реалізує НАК "Нафтогаз України" для подальшого постачання теплопостачальним підприємствам і бюджетним установам.