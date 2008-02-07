У житловому будинку в центрі Львова стався вибух: є потерпілі (оновлено)

Сьогодні о 16.10 у старовинній частині Львова стався вибух у триповерховому житловому в будинку №14 по вул. Костюшка.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, вибухова хвиля знесла шибки в приміщенні навчального корпусу Львівського інституту фізичної культури, а також внаслідок потужного вибуху повністю зруйновано півтора поверхи триповерхової будівлі.

«Залишилися тільки дві несучі стіни (півтора поверхи повністю провалилися вниз)», - зазначив він.

На даний час з-під завалів дістали чотирьох покалічених мешканців будинку. Всі вони перебувають у тяжкому стані.

Рятувальники не виключають, що під завалами є ще жертви.

За словами П.ВАСИЛЕНКА, рятувальною операцією керує особисто начальник ГУ МНС України у Львівській області Сергій ДМИТРОВСЬКИЙ.

На даний час проводяться екстрені евакуаційні та рятувальні роботи, після яких експерти розпочнуть заходи щодо встановлення причин вибуху в одному з старовинних будинків Львова, який, розташований неподалік від обласного управління міліції, поруч біля багатолюдного ресторану «Пузата хата» та центрального корпусу університету ім. І.Франка.

На щастя, з перехожих ніхто не постраждав, хоча уламки рознесла вибухова хвиля на кілька десятків метрів.

Фото Альянс Медіа Україна