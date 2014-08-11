Частину районів Донецька знеструмлено, рух громадського транспорту - обмежено

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, за інформацією містян, у Кіровському і Ленінському районах періодично чутно звуки залпів і вибухів.

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Залишаються знеструмленими 2 електричних підстанції, розташовані на території заводу «Точмаш». Через це без електроенергії залишаються жителі мікрорайону «Привокзальний» Куйбишевського району, мікрорайону Путилівка і частини Київського району – загалом близько 5 тисяч мешканців багатоповерхових і приватних будинкі. Також знеструмлені будівлі обласного пенсійного фонду, міської податковій інспекції в Київському районі, а також завод «Точмаш». Енергетики «Високовольтних мереж» (ДТЕК) зможуть приступити до відновлення пошкодженої лінії електропередачі після припинення бойових дій, наголосили у міськраді.

Також повідомляється, що внесено зміни у схеми руху деяких маршрутів громадського транспорту. Так, автобуси комунальної власності і маршрутні таксі №41 "ДС Центр - ДС Абакумово" слідують тільки до шахти Лідієвка, тролейбуси №14 - до ДОКа, тролейбуси №2 - до 20-ої лікарні, трамваї №1 - до вул. Економічної.