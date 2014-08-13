Миколаївська область прийняла 2645 переселенців з Криму та зони АТО

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, зокрема, 1862 особи прибули з Донецької і Луганської областей.

На даний час в оздоровчих установах, розташованих на узбережжі Чорного моря, у с. Рибаківка і м. Очаків розміщено 501 особу зі східних областей України, серед яких 403 дитини і 98 дорослих.

Крім того, 1322 особи розмістилися у приватному секторі Миколаївської області, 4 - розміщені у пансіонаті геріатрії, 24 людини прийняли на території санаторію-профілакторію «Знання» і 11 тимчасово розміщені у місцевій церкві.

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«Жодна людина, яка прибуває до нашої області і звертається до Державної служби України з надзвичайних ситуацій, не залишається непоміченою. Ми допомагаємо людям у вирішенні питань різних напрямків. У тісній співпраці з підприємствами і установами прагнемо максимально вжити заходів, щоб гості нашого краю почувалися тут комфортно і в безпеці», - відзначив начальник Головного управління ДСНС у Миколаївській області Максим Грицаєнко.