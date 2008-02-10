Віце-прем`єр відвідав місце вибуху у Львові

Найближчими днями буде встановлено суму витрат на відновлення, капітальний ремонт і реконструкцію зруйнованих квартир та матеріальну компенсацію для постраждалих внаслідок вибуху в житловому будинку у Львові на вулиці Костюшка, 14. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК під час робочої поїздки до Львова у суботу.

Як повідомляє Урядовий портал, віце-прем’р оглянув об’єкти, що були пошкоджені внаслідок вибуху. На місці аварії І.ВАСЮНИК заслухав інформацію керівництва області про хід ліквідації надзвичайної ситуації, надання медичної та матеріальної допомоги потерпілим внаслідок вибуху у житловому будинку та про проведені заходи щодо відселення та розміщення постраждалих.

Віце-прем’єр відвідав постраждалу внаслідок вибуху Світлану ХЛЄБНІКОВУ, яка перебуває на лікуванні у 8-й міській клінічній лікарні.

І.ВАСЮНИК також провів нараду з проведення комплексу аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у Львові у триповерховому житловому будинку по вул. Костюшка, 14 стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула і 10 постраждалих врятовані з-під завалу. З них 7 осіб госпіталізовано.

У будинку - 14 квартир, де зареєстровані і проживали 33 особи, і 5 квартир нежитлового призначення.