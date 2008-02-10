Вболівальникам Євро-2012 запропонують Житомир замість Києва?

Житомирські краєзнавці переконані, що Житомир спроможний стати дублером Києва з прийому туристів-уболівальників чемпіонату Європи 2012 з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам розповів доктор географічних наук, відомий житомирський краєзнавець Микола КОСТРИЦЯ.

"Наші конкретні пропозиці полягають у тому, щоб в контексті підготовки до Євро-2012 зробити близький за розташуванням до столиці Житомир дублером Києва з прийому багатотисячної армади туристів",- сказав М.КОСТРИЦЯ, оприлюднивши спільну думку своїх колег-краєзнавців.

За його словами, для цього краєзнавці області порушать питання перед Кабінетом міністрів України про регенерацію, з одночасним врятуванням від руйнації аеродрому біля селища Озерне в сучасний цивільний аеропорт, який з’єднає одночасно транспортно-інженерну інфраструктуру аеропорту з реконструйованою трасою "Київ- Чоп". Реалізація цього проекту дасть для Житомира містоутворюючий ефект, переконані місцеві краєзнавці.

При цьому М.КОСТРИЦЯ також повідомив про ініціативу будівництва у південній частині Житомира у напрямку Новогуйвинська містечка для туристів, яке після чемпіонату можна буде продати як квартири житомирянам.

За його словами, культурна програма в Житомирі також достатня для туристів, оскільки музеї космонавтики та природи відомі далеко за межами області. Завершується також реконструкція будівлі колишнього магістрату, де розміститься картинна гелерея з шедеврами світового рівня.

М.КОСТРИЦЯ також сказав, що у разі реалізації запропонованого проекту, можна буде утворити при Житомирському будівельному тресті управління реставрації фасадів на основі кольорових декоративних композицій, щоб “поєданти стародавнє і нове, типове і унікальне, як це зроблено в Рівному та Луцьку".