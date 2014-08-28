Бойовики продовжують обстріл Луганська, місто уже 26-й день без світла, води та зв'язку (відео)

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, за повідомленнями мешканців, обстріли Луганська тривають, однак звуки пострілів і розривів снарядів стали чутні рідше.

Читайте такожЛуганськ продовжують обстрілювати, гостро стоїть питання відсутності водиГородяни інформують, що в результаті влучення снарядів зафіксовані серйозні пошкодження житлових будинків у селищі Ювілейне, на вулицях Радянська, Далекосхідна, Ліньова, також були влучення снарядів на території ринку в кварталі Південний та інших районах.

В Луганськ не поставляють продукти, медикаменти і паливо, гострим залишається питання відсутності води. У продажу є лише хліб і продукти першої необхідності, за яким великі черги. Луганчани також повідомляють, що деяким вдається отримати пакети з гуманітарною допомогою.

У людей вичерпані готівкові кошти, оскільки тривалий період у місті не виплачуються зарплати, пенсії та соціальні виплати.