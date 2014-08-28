Частину переселенців з Донбасу відправили до Владивостока

Українських переселенців поселили в студентському гуртожитку, передає ТСН.ua з посиланням на Reuters.

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Частину переселенців з України розмістили в гуртожитку Далекосхідного федерального університету, який в даний час використовується в якості транзитного табору для переселенців у Владивостоці.

Переселенцям, які прибули з України, вже роздають теплий верхній одяг - светри, крутки і пальто, щоб підготувати їх до місцевої холодної погоди.

Харчуються переселенці за спеціальними талонами, а кухня розташована в спортзалі студентського гуртожитку.