У Донецьку прогримів потужний вибух, нібито вибухнула нафтобаза - ЗМІ

Користувачі соцмереж пишуть, що о 19.15 по всьому місту "здригнулися будинки", вибухова хвиля поширилася далеко за межі мікрорайону Лідіївка, де було виявлене джерело вибуху, повідомляють Подробности.

За попередньою інформацією, в результаті артобстрілу вибухнула нафтобаза. В даний момент в мережі викладено відео, де зафіксовано небачений раніше жителями Донецька стовп диму у вигляді гриба.

У той же час у Донецьку після тривалих артобстрілів на вулиці Слєпньова снарядом був перебитий газопровід. Силою удару вибило скло в двох житлових 9-поверхівках, повідомляє мерія Донецька. За повідомленням міської ради, обстановка в Донецьку напружена. Всюди чуються звуки артилерійських залпів.

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Крім того, в результаті постійних обстрілів порушена робота Північного водопровідного вузла, що належить комунальному підприємству "Донецькміськводоканал".

Незважаючи на інтенсивну роботу протягом цілого дня службовців енергомережі з відновлення близько 30 трансформаторних підстанцій, знеструмлено ще 11.