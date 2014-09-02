У Борисполі поранених українських солдат готують до відправки на лікування в Німеччину (фото)

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала радник президента Ольга Богомолець.

Як повідомлялося, рішення про відправку солдат, що отримали важкі поранення у боях під Ілловайськом, на лікування в Німеччину приймалося на президентському рівні.Читайте такожВ Німеччину на лікування відправлять 20 бійців, яких було поранено у боях під Іловайськом

Директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андринатів повідомив, що поранених, які лікуватимуться у Німеччині, відбирали спільно українські та німецькі фахівці. Зокрема спочатку українські медики запропонували німецьким колегам список із 22 поранених.

Зі свого боку німецькі лікарі після прибуття в Україну залишили у запропонованому списку 5 поранених, решту відбирали самі, віддаючи перевагу тим пораненим, яких впродовж двох тижнів можна поставити у стрій, сказав Андринатів.