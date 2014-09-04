У Донецьку звільнили трьох освітянських чиновників за підтримку ДНР

Йдеться про Людмилу Арутюнян, Ірину Михайлову та Людмилу Саприкіну, яких звільнили наказом директора департаменту освіти і науки Донецької ОДА за підтримку антидержавної діяльності так званої ДНР і порушення Присяги державного службовця, повідомляє прес-служба МОН.

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Міністерство освіти і науки наголошує, що участь педагогічних працівників в антидержавній діяльності є грубим порушенням українського законодавства і тягне за собою правові наслідки – зокрема, визначені статтями 50, 56 Закону України "Про освіту", а також статтею 41, п.3. Кодексу законів про працю в Україні за вчинення аморального проступку.

МОН звертає увагу педагогічних і науково-педагогічних працівників на те, що на них покладена особлива місія виховання високих моральних якостей та формування громадян, відданих своїй країні.