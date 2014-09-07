Луганськ другий день не обстрілюють, місто почали відновлювати
19:10, 07 вересня 2014Суспільство
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Незважаючи на спокійний час, світла, води та зв'язку в Луганську, як і раніше, немає.
REUTERS
За повідомленнями жителів, друга ніч в Луганську пройшла спокійно, в місті не були чутні звуки пострілів. Однак світла, води і зв'язку, як і раніше, немає.
Про це повідомляється на сайті Луганської міської ради.
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У продажу є тільки найнеобхідніші продукти харчування. Протягом тривалого часу до Луганська не постачають продукти, медикаменти та паливо. Також не виплачуються зарплати, пенсії і соціальні виплати.
Співробітники міських служб почали роботи з відновлення інфраструктури Луганська, проводяться підготовчі заходи з відновлення подачі електроенергії, налагодження пошкоджених ліній електропередач.
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