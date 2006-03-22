Ющенко пропонує приватизувати замки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що приватизація замків може стати цілком реальною практикою в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Збаразькому замку в Тернопільській області Президент сказав, що залучення приватних структур і громадських організацій для відновлення українських замків є одним з конкретних завдань політики 2006 року.

За словами В.ЮЩЕНКА, на розвиток туризму і відновлення історичних пам’яток у 2005 році у держбюджет було закладено у 15 разів більше коштів, ніж у 2004 році, а цього року - ще у 20 разів більше. «Але цих 147 млн. гривень занадто мало, тому велике значення має інтеграція у цей процес приватних структур», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він позитивно ставиться до приватизації замків в Україні.

Він зауважив, що результатом сьогоднішньої наради у Збаражі стане план дій по кожному замку, зокрема на Тернопільщині, яка багата на пам’ятки архітектури. За словами В.ЮЩЕНКА, цим планом на 2006 рік буде передбачено заходи по всіх замках.