Ющенко пропонує приватизувати замки

17:00, 22 березня 2006
Суспільство
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Президент доручить розробити план щодо кожного замку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що приватизація замків може стати цілком реальною практикою в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Збаразькому замку в Тернопільській області Президент сказав, що залучення приватних структур і громадських організацій для відновлення українських замків є одним з конкретних завдань політики 2006 року.

За словами В.ЮЩЕНКА, на розвиток туризму і відновлення історичних пам’яток у 2005 році у держбюджет було закладено у 15 разів більше коштів, ніж у 2004 році, а цього року - ще у 20 разів більше. «Але цих 147 млн. гривень занадто мало, тому велике значення має інтеграція у цей процес приватних структур», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він позитивно ставиться до приватизації замків в Україні.

Він зауважив, що результатом сьогоднішньої наради у Збаражі стане план дій по кожному замку, зокрема на Тернопільщині, яка багата на пам’ятки архітектури. За словами В.ЮЩЕНКА, цим планом на 2006 рік буде передбачено заходи по всіх замках.

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