“Пікардійська терція” доспівалася до Шевченківської премії

З достовірних джерел, близьких до Шевченківського комітету, стали відомими прізвища цьогорічних лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка – найпрестижнішої з українських премій у сфері культури.

Як повідомило джерело УНІАН, серед лауреатів – славнозвісна “Пікардійська терція”, головний редактор газети “Літературна Україна”, письменник Петро Перебийніс, головний редактор газети “Слово просвіти”, письменниця Любов Голота, українська письменниця, літературознавець і перекладачка з Бразилії Віра Вовк, київський художник Валерій Франчук, скульптор із Закарпаття Василь Сідак.

Національна премія імені Тараса Шевченка заснована у 1961 році - до сторіччя з дня смерті Тараса Шевченка. Вона присуджується в п`яти номінаціях: художня література, музика, образотворче мистецтво, сценічне і екранне мистецтво. Члени комітету вибирають лауреатів таємним голосуванням. Розмір грошової премії повинен визначити президент Віктор Ющенко. Минулого року сума складала 130 тис грн. Офіційно імена переможців буде оприлюднено в день народження Тараса Шевченка, 9 березня.