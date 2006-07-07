Прогноз погоди на вихідні

8 липня за прогнозами синоптиків у Криму та Приазов’ї очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. На решті території мінлива хмарність. Без опадів, лише у південних, а вдень і в східних та прикарпатських областях подекуди короткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, на півдні та сході північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у Криму та Приазов’ї 22-27°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 16-21°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

9-10 липня буде мінлива хмарність. В Криму, Приазов’ї, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, 9 липня в Криму місцями сильні зливи. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°. На решті території вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасні грозові дощі. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°, на Закарпатті місцями до 32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 15-20°. Вітер східний, 3-8 м/с, в Криму та Приазов’ї – північно-східний, 7-12м/с, при грозах шквалисте посилення 15-20 м/с.

11-12 липня пройдуть окремі короткочасні грозові дощі. Температура вночі 14-20°, на узбережжі морів до 23°, вдень 24-29°, на Закарпатті та у східній частині місцями 30- 32°.

У м.Києві та області 8 липня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°; по області вночі 14-19°, вдень 25-30°.

9-10 липня буде також мінлива хмарність. Вночі переважно без опадів, вдень місцями короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-29°.

11-12 липня пройдуть окремі короткочасні грозові дощі. Температура суттєво не зміниться.